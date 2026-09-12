Мор обозначил главную проблему «Родины». Клуб обыграл «Зенит» и больше не имеет побед

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что главной проблемой «Родины» является игра в обороне. Накануне московская команда в матче восьмого тура Альфа‑Банк РПЛ в Самаре проиграла «Крыльям Советов» со счётом 1:2.

«Самая большая проблема «Родины» — это оборона. Я бы говорил даже не о защитниках, а о том, как команда обороняется. Они не случайно больше всех пропустили. В Самаре они могли пропустить больше. Любой соперник с ними создает много моментов. Полузащита и нападающие должны больше внимания уделять обороне. Иначе «Родина» может в РПЛ не задержаться. Это системная проблема — вся команда плохо обороняется», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

«Родина» потерпела четвёртое поражение подряд и идёт 14‑й — у клуба четыре балла. У команды одна победа в РПЛ — на выезде над «Зенитом» (2:1).