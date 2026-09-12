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«Совершил ошибку». Заболотный заявил, что Станкович оскорблял игроков «Спартака»

«Совершил ошибку». Заболотный заявил, что Станкович оскорблял игроков «Спартака»
Комментарии

Экс-нападающий «Спартака» Антон Заболотный заявил, что бывший главный тренер красно-белых Деян Станкович оскорблял игроков команды.

– Станкович – он же…
– …человек настроения.

– Это правда, если он тебя невзлюбил, уже вернуть его расположение тяжело?
– Да. Невозможно.

– Это чувствовалось, потому что он себя как игрок ставил выше остальных или просто…
– …такой человек. Он себя вёл достаточно раскованно всё время. У человека высокая самооценка, скорее всего, он просто делал то, что хотел. К сожалению, Станкович совершил одну ошибку: пошёл против коллектива и начал уже лично оскорблять игроков. Так не делается. Тяжёлая атмосферка всё-таки, – сказал Заболотный в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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