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Жена Батракова ответила критикам насчёт 10-летней разницы в возрасте в браке с игроком

Жена Батракова ответила критикам насчёт 10-летней разницы в возрасте в браке с игроком
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Ирина Подшибякина, супруга полузащитника «Галатасарая» и сборной России Алексея Батракова, рассказала о переживаниях в начале их отношений.

– С ним общаешься, как будто бы со взрослым человеком, но он 2005 года рождения. Это шок.

– Думаю, его таким сделали родители. Я много раз говорила, что безумно благодарна за то, что Лёша вырос таким. Он просто по характеру, по натуре такой. У него такие мысли.

Затронем наш брак. Молодой парень говорит: «Мы будем вместе». Я такая: «Ничего себе». Я изначально говорила, что из-за нашей разницы в возрасте будет сложно. Он отвечал, что ко всему готов и всё будет хорошо. И он показал своими действиями, что мне не надо переживать об этом.

Сейчас с этим нет проблем. Но изначально мы понимали, что не все в обществе это примут. Но мы вдвоём смогли абстрагироваться и поняли, что это наша жизнь и нам решать, быть друг с другом или нет, – сказала Подшибякина в видео на YouTube-канале Nobel.

21-летний хавбек сыграл свадьбу с 31-летней экс-футболисткой женской сборной России в июне 2026 года.

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