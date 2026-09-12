«Зенит» — «Локомотив»: во сколько начало матча 8-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 сентября, состоится матч 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Локомотив». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступит Никита Новиков. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В следующем туре санкт-петербургская команда встретится с «Балтикой» (16 сентября), а подопечные Михаила Галактионова проведут матч с «Крыльями Советов» (16 сентября).

После семи туров РПЛ «Зенит» набрал 12 очков и занимает пятое место. «Локомотив» заработал шесть очков и располагается на 13-й строчке.

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