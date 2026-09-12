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ЦСКА — Рубин: во сколько начало матча 8-го тура РПЛ 2026/2027, где смотреть прямую трансляцию 12 сентября 2026

ЦСКА — «Рубин»: во сколько начало матча 8-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 12 сентября, состоится матч 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Обляков – 6'     1:1 Арройо – 58'    
Удаления: Рейс – 15' / нет

В следующем туре московская команда встретится с «Динамо» Махачкала (17 сентября), а подопечные Франка Артиги проведут матч с «Родиной» (16 сентября).

После семи туров ЦСКА набрал 15 очков и занимает второе место. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на восьмой строчке.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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