ЦСКА — «Рубин»: во сколько начало матча 8-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 сентября, состоится матч 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В следующем туре московская команда встретится с «Динамо» Махачкала (17 сентября), а подопечные Франка Артиги проведут матч с «Родиной» (16 сентября).

После семи туров ЦСКА набрал 15 очков и занимает второе место. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на восьмой строчке.