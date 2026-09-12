ФИФА пожизненно отстранила двух экс-президентов футбольных федераций

Международная федерация футбола (ФИФА) пожизненно отстранила от футбольной деятельности двух бывших президентов федераций вида спорта Мальдивских островов и Монтсеррата. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

Экс-глава Футбольной ассоциации Мальдив (FAM) Бассам Адил Джалил оштрафован на 1 млн швейцарских франков за использование средств программы помощи ФИФА в связи с COVID-19 в личных целях, а также отстранён от участия в любой деятельности, связанной с футболом.

Такое же наказание получил бывший президент Футбольной ассоциации Монтсеррата Винсент Кэсселл, признанный виновным в злоупотреблении служебным положением, систематическом конфликте интересов, нецелевом использовании средств, а также в поведении, затрагивающем физическую и психическую неприкосновенность сотрудников федерации. Его также оштрафовали на 1 млн швейцарских франков.