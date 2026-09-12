Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 12 сентября

Сегодня, 12 сентября, состоятся четыре матча 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 12 сентября (время московское):

14:00. «Факел» — «Балтика»;

16:15. «Зенит» — «Локомотив»;

18:30. «Динамо» Москва — «Оренбург»;

20:45. ЦСКА — «Рубин».

После семи туров РПЛ «Краснодар» набрал 19 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. На второй строчке находится ЦСКА, который заработал 15 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо», набравшее 13 очков. На четвёртом месте находится московский «Спартак» с 13 очками.

Замыкают турнирную таблицу тольяттинский «Акрон» (4) и воронежский «Факел» (2).