Расписание матчей 4-го тура английской Премьер-лиги сезона 2026/2027

Сегодня, 12 сентября, стартует 4-й тур чемпионата Англии сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 4-го тура АПЛ (время московское)

12 сентября, суббота:

17:00. «Ливерпуль» – «Фулхэм»;

17:00. «Кристал Пэлас» – «Ипсвич Таун»;

17:00. «Борнмут» – «Брентфорд»;

17:00. «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»;

17:00. «Челси» – «Халл Сити»;

19:30. «Тоттенхэм Хотспур» – «Эвертон»;

22:00. «Сандерленд» – «Арсенал».

13 сентября, воскресенье:

16:00. «Ковентри Сити» – «Брайтон»;

18:30. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити».

14 сентября, понедельник:

22:00. «Лидс» – «Ньюкасл Юнайтед».

По результатам трёх туров по девять очков набрали две команды АПЛ — «Манчестер Сити» и «Арсенал», одержав три победы подряд на старте турнира.