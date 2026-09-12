Расписание матчей 4-го тура английской Премьер-лиги сезона 2026/2027

Сегодня, 12 сентября, стартует 4-й тур чемпионата Англии сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 4-го тура АПЛ (время московское)
12 сентября, суббота:
17:00. «Ливерпуль» – «Фулхэм»;
17:00. «Кристал Пэлас» – «Ипсвич Таун»;
17:00. «Борнмут» – «Брентфорд»;
17:00. «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»;
17:00. «Челси» – «Халл Сити»;
19:30. «Тоттенхэм Хотспур» – «Эвертон»;
22:00. «Сандерленд» – «Арсенал».
13 сентября, воскресенье:
16:00. «Ковентри Сити» – «Брайтон»;
18:30. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити».
14 сентября, понедельник:
22:00. «Лидс» – «Ньюкасл Юнайтед».
По результатам трёх туров по девять очков набрали две команды АПЛ — «Манчестер Сити» и «Арсенал», одержав три победы подряд на старте турнира.