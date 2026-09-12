«Зенит» — «Локомотив»: началась онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ-2026/2027

В 16:15 мск начался матч 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Зенит» и «Локомотив». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступает Никита Новиков. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В следующем туре санкт-петербургская команда встретится с «Балтикой» (16 сентября), а подопечные Михаила Галактионова проведут матч с «Крыльями Советов» (16 сентября).

После семи туров РПЛ «Зенит» набрал 12 очков и занимает пятое место. «Локомотив» заработал шесть очков и располагается на 13-й строчке.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: