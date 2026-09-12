27-летний полузащитник «Халла» Сорба Томас попал в аварию, когда ехал на тренировку, сообщает пресс-служба английского клуба. Машина футболиста перевернулась возле клубной базы в Коттингеме.

«Клуб с облегчением подтверждает, что Сорба Томас не пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия недалеко от тренировочной базы в Коттингеме. Клуб осведомлён об изображениях автомобиля Сорбы, распространяемых в социальных сетях, и может заверить болельщиков, что он не получил травм и вышел из машины совершенно невредимым», — говорится в заявлении клуба.

Сорба Томас перешёл в «Халл Сити» из «Сток Сити» 1 сентября. Он уже провёл семь матчей за клуб, отметившись двумя голевыми передачами.