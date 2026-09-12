ЦСКА — «Рубин»: онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 20:45

Сегодня, 12 сентября, состоится матч 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В следующем туре московская команда встретится с «Динамо» Махачкала 17 сентября, а подопечные Франка Артиги проведут матч с «Родиной» 16 сентября.

После семи туров ЦСКА набрал 15 очков и занимает второе место. «Рубин» заработал 10 очков и располагается на восьмой строчке.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: