«Реал» — «Райо Вальекано»: онлайн-трансляция матча 5-го тура Ла Лиги начнётся в 22:00

Сегодня, 12 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Райо Вальекано». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит Виктор Гарсия Вердура. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В следующем туре «Королевский клуб» встретится с «Эльче» 15 сентября, а подопечные Беньята Сан Хосе в этот же день проведут матч с «Эспаньолом».

После четырёх туров «Реал» набрал девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Райо Вальекано» заработал четыре очка и располагается на 12-й строчке.

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