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Реал Мадрид — Райо Вальекано: онлайн-трансляция матча 5-го тура Ла Лиги 2026/2027 начнется в 22:00 12 сентября 2026

«Реал» — «Райо Вальекано»: онлайн-трансляция матча 5-го тура Ла Лиги начнётся в 22:00
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Сегодня, 12 сентября, состоится матч 5-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Райо Вальекано». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра выступит Виктор Гарсия Вердура. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Испания — Ла Лига . 5-й тур
12 сентября 2026, суббота. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
4 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Мбаппе – 14'     2:0 Каррерас – 17'     3:0 Беллингем – 35'     3:1 Камельо – 51'     4:1 Мбаппе – 90+1'    

В следующем туре «Королевский клуб» встретится с «Эльче» 15 сентября, а подопечные Беньята Сан Хосе в этот же день проведут матч с «Эспаньолом».

После четырёх туров «Реал» набрал девять очков и занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Райо Вальекано» заработал четыре очка и располагается на 12-й строчке.

Календарь Ла Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2026/2027
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