«Все живы, не так ли?» Мбаппе — о свисте болельщиков «Реала» в свой адрес

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал о своём отношении к свисту болельщиков «сливочных» в свой адрес, с которым он иногда сталкивается на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу».

«Подобные вещи иногда случаются. Знаете, сколько футболистов освистывали в Мадриде? Все они живы, не так ли? Когда подписываешь контракт с «Реалом», знаешь, на что идёшь. Меня это не слишком задело. Кроме того, я понимаю, что публика выражает своё недовольство таким способом», — приводит слова Мбаппе AS со ссылкой на L’Équipe.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами. Действующее тру