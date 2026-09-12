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«Мы называем его лучшим или Кварадоной». Дембеле — о Хвиче Кварацхелии

«Мы называем его лучшим или Кварадоной». Дембеле — о Хвиче Кварацхелии
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Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле поделился мнением об одноклубнике, грузинском вингере Хвиче Кварацхелии.

«Это потрясающий футболист, один из лучших крайних нападающих, лучших игроков в мире. В прошлом году у него был отличный сезон — он очень важен для команды. У него много прозвищ, мы называем его здесь лучшим или Кварадоной», — приводит слова Дембеле The Athletic.

В минувшем сезоне Кварацхелия забил 19 голов и отдал 11 результативных передач в 48 встречах. В текущем сезоне на счету вингера гол и результативная передача в пяти играх. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

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