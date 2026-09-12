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21:45 Мск
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Тоттенхэм Хотспур — Эвертон: результат матча 12 сентября, счет 0:0, 4-й тур АПЛ — 2026/2027

«Тоттенхэм Хотспур» и «Эвертон» не забили голов в матче 4-го тура АПЛ