Полузащитник ЦСКА Иван Олейников рассказал, как отреагировал на ролик «Рубина», где клуб назвал его «чушпаном». Ранее «Рубин» объявил о трансфере футболиста Матвея Иванова. В ролике с представлением игрока существует отсылка к Олейникову, который был близок к переходу в казанский клуб.

— Я оказался там, где хотел быть, — в родном клубе.

— Вы видели, как «Рубин» в своих социальных сетях назвал вас «чушпаном», что они «отшили вас»?

— Отреагировал с юмором. Мне вообще без разницы, что они думают. «Рубин» знал об интересе ЦСКА ещё до того, как я приехал на базу. Изначально в Казани я должен был ехать в отель, но поехал на базу. Предложение от ЦСКА появилось, быстро договорились. Ощущения от возвращения в ЦСКА самые наилучшие.

— Футболку «Рубина» себе оставили?

— Нет, — передаёт слова Олейникова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.