Кисляк отправлял Рейса в раздевалку, жена Перхуна совершила символический удар. Фото матча

12 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился матч 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались московский ЦСКА и казанский «Рубин». В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика. Итоговый счёт игры — 1:1.

На шестой минуте полузащитник армейцев Иван Обляков ударом с пенальти открыл счёт. На 15-й минуте защитник ЦСКА Матеус Рейс получил прямую красную карточку после просмотра VAR. На 58-й минуте защитник казанцев Андерсон Арройо сравнял счёт ударом головой после углового.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.