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Кисляк отправлял Рейса в раздевалку, жена Перхуна совершила символический удар. Фото матча

Кисляк отправлял Рейса в раздевалку, жена Перхуна совершила символический удар. Фото матча
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12 сентября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» завершился матч 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором встречались московский ЦСКА и казанский «Рубин». В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика. Итоговый счёт игры — 1:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
12 сентября 2026, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Рубин
Казань
1:0 Обляков – 6'     1:1 Арройо – 58'    
Удаления: Рейс – 15' / нет

На шестой минуте полузащитник армейцев Иван Обляков ударом с пенальти открыл счёт. На 15-й минуте защитник ЦСКА Матеус Рейс получил прямую красную карточку после просмотра VAR. На 58-й минуте защитник казанцев Андерсон Арройо сравнял счёт ударом головой после углового.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Рубин» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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Новости. Футбол
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