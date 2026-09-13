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Андраде оценил свою результативность после перехода в «Зенит»

Андраде оценил свою результативность после перехода в «Зенит»
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Центральный защитник «Зенита» Кевин Андраде оценил свою результативность в санкт-петербургском клубе. Футболист забил два гола в 12 матчах за сине-бело-голубых. Прежде защитник выступал за «Балтику».

— Два гола в 12 матчах за «Зенит» — не совсем обычная статистика для центрального защитника. Как оцениваете этот период?
— Пожалуй, это уже один из самых результативных моих сезонов. Обычно за весь сезон я забивал один-два мяча, а сейчас сделал это довольно быстро. Думаю, учусь лучше выбирать позицию в штрафной площади. На самом деле моменты у меня были не только сегодня, но и в предыдущих матчах. Надеюсь улучшить реализацию, продолжать работать и приносить команде как можно больше пользы, — приводит слова Андраде официальный сайт «Зенита».

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