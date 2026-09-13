Игорь Дмитриев оценил стартовый отрезок сезона РПЛ для «Спартака»

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о промежуточных результатах сезона для красно-белых. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.

— Как в целом можешь оценить для нас стартовый отрезок сезона?

— Пока сложно делать выводы, не так уж много матчей прошло. Были хорошие победы, но на данный момент больше мыслей о том, что упустили довольно много очков. И нужно исправлять ситуацию. В этом смысле две домашние встречи с «Ростовом» и «Факелом» очень важны. Ведь дальше будет большая пауза на игры сборных, на которую лучше уходить на позитивной волне и с перспективным положением в таблице, — приводит слова Дмитриева официальный сайт «Спартака».