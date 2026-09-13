15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Эльверсберг — Бавария Мюнхен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Дмитриев оценил стартовый отрезок сезона РПЛ для «Спартака»

Игорь Дмитриев оценил стартовый отрезок сезона РПЛ для «Спартака»
Комментарии

Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев высказался о промежуточных результатах сезона для красно-белых. По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.

— Как в целом можешь оценить для нас стартовый отрезок сезона?
— Пока сложно делать выводы, не так уж много матчей прошло. Были хорошие победы, но на данный момент больше мыслей о том, что упустили довольно много очков. И нужно исправлять ситуацию. В этом смысле две домашние встречи с «Ростовом» и «Факелом» очень важны. Ведь дальше будет большая пауза на игры сборных, на которую лучше уходить на позитивной волне и с перспективным положением в таблице, — приводит слова Дмитриева официальный сайт «Спартака».

Материалы по теме
Игрок «Спартака» Дмитриев высказался перед матчем с «Ростовом» о переходе Хлусевича