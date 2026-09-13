Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор оценил турнирное положение «Локомотива» в Альфа-Банк РПЛ. Красно-зелёные занимают 13-е место в таблице. В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги подопечные Михаила Галактионова уступили санкт-петербургскому «Зениту» — 1:2.

«Это временная ситуация. Не сомневаюсь, что они поднимутся в турнирной таблице. Через четыре‑пять туров они уже будут в первой восьмёрке. Да, за медали побороться не получится. Это переходный сезон для команды», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

В следующем туре РПЛ «Локомотив» 16 сентября дома сыграет с «Крыльями Советов».