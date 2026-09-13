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Игорь Дмитриев назвал главные различия между Карседо и Станковичем

Игорь Дмитриев назвал главные различия между Карседо и Станковичем
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Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев назвал главные различия между главным тренером красно-белых Хуаном Карлосом Карседо и Деяном Станковичем, который ранее возглавлял московскую команду.

— Первые месяцы в команде ты провёл при Деяне Станковиче. С нового года наш тренер — Хуан Карлос Карседо. Назови главные различия.
— Хорошую атмосферу в коллективе многие уже отмечали. Могу только присоединиться к этим словам. Это основное изменение. Мы стали сплочённее. Что касается требований ко мне, то при Карседо я стал почаще выходить в атакующую линию, совмещая функции защитника и полузащитника, тогда как Станкович чаще использовал меня непосредственно в обороне, — приводит с