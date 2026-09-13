Расписание матчей Первой лиги — 2026/2027 на 13 сентября

Сегодня, 13 сентября, состоятся пять матчей в рамках 11-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей 11-го тура Первой лиги на 13 сентября (время московское):

15:00. «Ленинградец» – «Текстильщик».

15:00. «Уфа» – «Волга» Ульяновск.

16:30. «Торпедо» Москва – «Нижний Новгород».

17:00. «Арсенал» Тула – «СКА-Хабаровск».

17:00. «Ротор» – «Енисей».

Первое место в турнирной таблице с 25 очками в 10 матчах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 22 очками располагается «Велес». Следом идут «Сочи» и московское «Торпедо», у которых по 19 очков.