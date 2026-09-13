Расписание матчей чемпионата России — 2026/2027 по футболу на 13 сентября

Сегодня, 13 сентября, состоятся три матча 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей РПЛ 13 сентября (время московское):

14:30. «Ахмат» — «Динамо» Махачкала;

17:00. «Спартак» — «Ростов»;

19:30. «Краснодар» — «Акрон».

После семи туров РПЛ «Краснодар» набрал 19 очков и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. На второй строчке находится московское «Динамо», которое заработало 16 очков после восьми матчей. Замыкает тройку лидеров ЦСКА, набравший 16 очков. На четвёртом месте находится «Зенит» с 15 очками.

Замыкают турнирную таблицу тольяттинский «Акрон» (4) и воронежский «Факел» (3).