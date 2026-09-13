Расписание матчей 11-го тура Первой лиги — 2026/2027

Сегодня, 13 сентября, стартует 11-й тур Первой лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 11-го тура Первой лиги (время московское)

13 сентября, воскресенье:

15:00. «Ленинградец» – «Текстильщик».

15:00. «Уфа» – «Волга» Ульяновск.

16:30. «Торпедо» Москва – «Нижний Новгород».

17:00. «Арсенал» Тула – «СКА-Хабаровск».

17:00. «Ротор» – «Енисей».

14 сентября, понедельник:

18:00. «КАМАЗ» – «Челябинск».

18:00. «Спартак» Кострома – «Нефтехимик».

18:30. «Шинник» – «Урал».

19:30. «Велес» – «Сочи».

Первое место в турнирной таблице с 25 очками в 10 матчах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 22 очками располагается «Велес». Следом идут «Сочи» и московское «Торпедо», у которых по 19