«Краснодар» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 19:30

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

В следующем туре чёрно-зелёные встретятся с «Оренбургом» (17 сентября), а подопечные Срджана Благоевича проведут матч с «Ахматом» (17 сентября).

После семи туров РПЛ «Краснодар» набрал 19 очков и занимает первое место. «Акрон» заработал четыре очка и располагается на 15-й строчке.

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