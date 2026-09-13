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Краснодар — Акрон: онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ 2026/2027 начнется в 19:30 13 сентября 2026

«Краснодар» — «Акрон»: онлайн-трансляция матча 8-го тура РПЛ-2026/2027 начнётся в 19:30
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Сегодня, 13 сентября, состоится матч 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Краснодар» и «Акрон». Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступит Василий Казарцев. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Марадишвили – 13'     1:1 Боселли – 88'    

В следующем туре чёрно-зелёные встретятся с «Оренбургом» (17 сентября), а подопечные Срджана Благоевича проведут матч с «Ахматом» (17 сентября).

После семи туров РПЛ «Краснодар» набрал 19 очков и занимает первое место. «Акрон» заработал четыре очка и располагается на 15-й строчке.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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