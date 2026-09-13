«Брест» — «ПСЖ»: онлайн-трансляция матча 4-го тура Лиги 1 — 2026/2027 начнётся в 21:45

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2026/2027 между клубами «Брест» и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте. В качестве главного арбитра выступит Вилли Делажо. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем туре «Брест» победил «Гавр» со счётом 2:1, а «ПСЖ» проиграл «Монако» (1:2). В следующем туре «Брест» встретится с «Осером». Игра состоится 19 сентября. Подопечные Луиса Энрике сыграют с «Марселем» 20 сентября.

Действующим победителем Лиги 1 является «ПСЖ», который в минувшем сезоне набрал 76 очков в 34 матчах.

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