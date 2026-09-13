«МЮ» — «Ман Сити»: онлайн-трансляция матча 4-го тура АПЛ-2026/2027 начнётся в 18:30

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступит Майкл Оливер. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре «красные дьяволы» встретятся с «Фулхэмом» (20 сентября), а «горожане» проведут матч с «Сандерлендом» (20 сентября).

После трёх туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал четыре очка и занимает 13-е место. «Манчестер Сити» заработал девять очков и располагается на второй строчке.

Сколько зарабатывают футболисты: