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Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити: началась онлайн-трансляция матча 4-го тура АПЛ-2026/2027 13 сентября 2026

«МЮ» — «Ман Сити»: началась онлайн-трансляция матча 4-го тура АПЛ-2026/2027
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В 18:30 мск начался матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступает Майкл Оливер. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 60'    
Удаления: нет / Фоден – 23'

В следующем туре «красные дьяволы» встретятся с «Фулхэмом» 20 сентября, а «горожане» в этот же день проведут матч с «Сандерлендом».

После трёх туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал четыре очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» заработал девять очков и располагается на второй строчке.

Турнирная таблица АПЛ сезона-2026/2027
Календарь АПЛ сезона-2026/2027
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