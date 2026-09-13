«МЮ» — «Ман Сити»: началась онлайн-трансляция матча 4-го тура АПЛ-2026/2027

В 18:30 мск начался матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступает Майкл Оливер. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В следующем туре «красные дьяволы» встретятся с «Фулхэмом» 20 сентября, а «горожане» в этот же день проведут матч с «Сандерлендом».

После трёх туров АПЛ «Манчестер Юнайтед» набрал четыре очка и занимает 13-е место в турнирной таблице. «Манчестер Сити» заработал девять очков и располагается на второй строчке.

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