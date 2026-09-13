Мохамед Аззи рассказал, как убедил руководство «Динамо» Мх отпустить его в ЦСКА

Защитник ЦСКА Мохамед Аззи рассказал, как убедил руководство махачкалинского «Динамо» отпустить его в московский клуб. 2 сентября красно-синие объявили о переходе 24-летнего футболиста. Аззи выступал за дагестанскую команду с февраля 2025 года.

«В ЦСКА меня приняли как в семье. Многих футболистов команды я уже знал, против многих играл. Меня очень тепло здесь приняли.

В махачкалинском «Динамо» сначала очень не хотели со мной расставаться, но я попытался объяснить руководству, что очень хочу перейти в ЦСКА. Для меня это было очень важно», — сказал Аззи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.