«Галатасарай» — «Коджаэлиспор»: онлайн-трансляция матча Суперлиги начнётся в 20:00

Сегодня, 13 сентября, состоится матч 5-го тура турецкой Суперлиги сезона-2026/2027, в котором встретятся «Галатасарай» и «Коджаэлиспор». Игра пройдёт на стадионе «РАМС Парк» в Стамбуле. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Футболистом «Галатасарая» является российский полузащитник Алексей Батраков.

В следующем туре «Галатасарай» встретится с «Трабзонспором» 19 сентября, а «Коджаэлиспор» в этот же день проведёт матч с «Газиантепом».

После четырёх туров Суперлиги «Галатасарай» набрал 10 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Коджаэлиспор» заработал девять очков и располагается на третьей строчке.

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