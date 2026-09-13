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Кэррик отреагировал на слова Андерсона, что «Сити» — это «короли Манчестера»

Кэррик отреагировал на слова Андерсона, что «Сити» — это «короли Манчестера»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик отреагировал на слова полузащитника «Манчестер Сити» Эллиота Андерсона, что «горожане» являются «королями Манчестера».

«Я определённо не использую эту фразу, нет… Мы достаточно скромны и реалистичны, чтобы понимать, откуда мы пришли, с учётом последних лет. Нам нужно и мы хотим быть лучше, хотим бросать больше вызовов. Вот где мы находимся. Это не значит, что мы не можем и не будем этого делать. Это значит, что мы всё ещё надеемся, верим и ожидаем, что сможем и должны стать лучше, но я понимаю картину в целом», — приводит сл