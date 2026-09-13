Кэррик отреагировал на слова Андерсона, что «Сити» — это «короли Манчестера»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик отреагировал на слова полузащитника «Манчестер Сити» Эллиота Андерсона, что «горожане» являются «королями Манчестера».
«Я определённо не использую эту фразу, нет… Мы достаточно скромны и реалистичны, чтобы понимать, откуда мы пришли, с учётом последних лет. Нам нужно и мы хотим быть лучше, хотим бросать больше вызовов. Вот где мы находимся. Это не значит, что мы не можем и не будем этого делать. Это значит, что мы всё ещё надеемся, верим и ожидаем, что сможем и должны стать лучше, но я понимаю картину в целом», — приводит сл