Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 14-20 сентября

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 14 по 20 сентября (время московское).

14 сентября, понедельник, 21:35 — футбол: Лига 2, «Ред Стар» — «Метц».

Лига 2, «Ред Стар» — «Метц». 15 сентября, вторник, 14:30 — велоспорт: «Джиро д'Абруццо» — 2026, 1-й этап.

«Джиро д'Абруццо» — 2026, 1-й этап. 16 сентября, среда, 14:30 — велоспорт: «Джиро д'Абруццо» — 2026, 2-й этап.

«Джиро д'Абруццо» — 2026, 2-й этап. 16 сентября, среда, 22:00 — футбол: Лига Европы, «Сандерленд» — «АЗ Алкмар».

Лига Европы, «Сандерленд» — «АЗ Алкмар». 17 сентября, четверг, 14:30 — велоспорт: «Джиро д'Абруццо» — 2026, 3-й этап.

«Джиро д'Абруццо» — 2026, 3-й этап. 17 сентября, четверг, 22:00 — футбол: Лига Европы, «Реал Сосьедад» — «Борнмут».

Лига Европы, «Реал Сосьедад» — «Борнмут». 18 сентября, пятница, 17:00 — баскетбол: Суперкубок Евролиги, «Олимпиакос» — «Фенербахче».

Суперкубок Евролиги, «Олимпиакос» — «Фенербахче». 18 сентября, пятница, 21:45 — футбол: Лига 1, «Монако» — «Ланс».

Лига 1, «Монако» — «Ланс». 19 сентября, суббота, 16:30 — футбол: Бундеслига, мультикаст матчей 4-го тура.

Бундеслига, мультикаст матчей 4-го тура. 19 сентября, суббота, 21:45 — футбол: Лига 1, «Лион» — «Ренн».

Лига 1, «Лион» — «Ренн». 20 сентября, воскресенье, 16:30 — футбол: Бундеслига, «Байер» — «РБ Лейпциг».

Бундеслига, «Байер» — «РБ Лейпциг». 20 сентября, воскресенье, 20:45 — футбол: Клаусура (Аргентина), «Сан-Лоренсо» — «Бока Хуниорс».

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