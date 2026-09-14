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Ред Стар — Метц: прямая трансляция матча 6-го тура Лиги 2 по футболу 2026/2027 начнется в 21:35 14 сентября

Начало прямой видеотрансляции матча Лиги 2 «Ред Стар» — «Метц»
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14 сентября в 21:35 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 6-го тура французской Лиги 2 сезона-2026/2027 между клубами «Ред Стар» и «Метц». Игра пройдёт на стадионе «Стад де Пари (Стад Бауэр)» в Сент-Уэн.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Франция — Лига 2 . 6-й тур
14 сентября 2026, понедельник. 21:45 МСК
Ред Стар
Париж
Окончен
1 : 0
Метц
Метц
1:0 Ikanga A Ngele – 58'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги 2 сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги 2 сезона-2026/2027
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