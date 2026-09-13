«Он вселяет надежду». В «Барселоне» считают, что Ямаль заслужил выиграть «Золотой мяч»

Спортивный вице-президент «Барселоны» Рафаэль Юсте считает, что 19-летний нападающий сине-гранатовых Ламин Ямаль заслуживает выиграть «Золотой мяч» 2026 года.

«Ямаль — молодой парень, который вселяет большие надежды в молодёжь всего мира. У него есть гений, который в его возрасте просто невероятен. Уже много-много лет я не видел такого игрока, как он. Поэтому я верю и желаю, чтобы справедливость восторжествовала благодаря заслуженному «Золотому мячу». Проще говоря, за подаренное счастье стольким мальчикам и девочкам по всему миру, а также нам, любящим футбол. Справедливость должна восторжествовать. Он заслуживает всё за то, какой он есть, за то, что делает многих людей счастливыми», — приводит слова Юсте Sport.es.

Чем уникален Ламин Ямаль: