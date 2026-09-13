15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он вселяет надежду». В «Барселоне» считают, что Ямаль заслужил выиграть «Золотой мяч»

«Он вселяет надежду». В «Барселоне» считают, что Ямаль заслужил выиграть «Золотой мяч»
Комментарии

Спортивный вице-президент «Барселоны» Рафаэль Юсте считает, что 19-летний нападающий сине-гранатовых Ламин Ямаль заслуживает выиграть «Золотой мяч» 2026 года.

«Ямаль — молодой парень, который вселяет большие надежды в молодёжь всего мира. У него есть гений, который в его возрасте просто невероятен. Уже много-много лет я не видел такого игрока, как он. Поэтому я верю и желаю, чтобы справедливость восторжествовала благодаря заслуженному «Золотому мячу». Проще говоря, за подаренное счастье стольким мальчикам и девочкам по всему миру, а также нам, любящим футбол. Справедливость должна восторжествовать. Он заслуживает всё за то, какой он есть, за то, что делает многих людей счастливыми», — приводит слова Юсте Sport.es.

Материалы по теме
«Похоже на ситуацию Месси». В «Барселоне» оценили шансы Ямаля на «Золотой мяч» — 2026

Чем уникален Ламин Ямаль:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android