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Тихонов — о Даку: говорят, что у него покладистый характер. Я в это не верю

Тихонов — о Даку: говорят, что у него покладистый характер. Я в это не верю
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался о нападающем красно-белых Мирлинде Даку.

«Даку привык быть лидером в «Рубине». Голеадором, которого не меняют. Игроком, от которого зависит результат. Говорят, что у него покладистый характер. Я в это не верю, ни у одного лидера характер не может быть покладистым.

Вы думаете, что он пришёл в «Спартак» и не хочет играть? Он сейчас молчит, потому что ему нужно адаптироваться. Он теряет игровой тонус. Нужно дать ему