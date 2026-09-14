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Результаты матчей 4-го тура чемпионата Франции — 2026/2027 по футболу

Результаты матчей 4-го тура чемпионата Франции — 2026/2027 по футболу
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В воскресенье, 13 сентября, завершился 4-й тур французской Лиги 1 сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

Результаты 4-го тура Лиги 1 сезона-2026/2027

11 сентября, пятница:

«Ренн» – «Марсель» – 1:0.

12 сентября, суббота:

«Страсбург» – «Монако» – 1:1;
«Париж» – «Лион» – 0:0;
«Лорьян» – «Тулуза» – 2:2;
«Гавр» – «Анже» – 0:0;
«Осер» – «Ницца» – 1:0.

13 сентября, воскресенье:

«Лилль» – «Труа» – 2:0;
«Ле-Ман» – «Ланс» – 2:2;
«Брест» – «ПСЖ» – 0:1.

Турнирную таблицу чемпионата Франции возглавляют «Лилль», «Монако» и «Ренн», у которых по 10 очков. Действующий чемпион Франции «ПСЖ» набрал пять очков и занимает седьмое место.