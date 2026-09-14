Кахигао высказался о переговорах «Спартака» и Барко по продлению контракта

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао ответил на вопрос о переговорах по продлению контракта с аргентинским полузащитником красно-белых Эсекьелем Барко. Действующее соглашение с футболистом истекает в конце сезона-2026/2027.

— Что с новым контрактом Барко?

— Не волнуйтесь на этот счёт. Всё будет хорошо, — приводит слова Кахигао «Матч ТВ».

Барко пропустил четыре матча красно-белых подряд из-за проблем со здоровьем. Всего на старте сезона у него гол и результативная передача в четырёх играх Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В 8-м туре РПЛ с «Ростовом» (3:0) аргентинец вернулся в заявку, но на поле не вышел.