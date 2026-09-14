Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Брестом» и свою игру «на ноль» в матче

Российский голкипер Матвей Сафонов прокомментировал победу парижской команды над «Брестом» в матче 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2026/2027 (1:0). Игра прошла на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте. В качестве главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. Вратарь вышел в стартовом составе своей команды и отыграл «на ноль».

«Это очень важный результат, я очень рад, что мы не пропустили ни одного гола. Сегодня мы как команда довольны», — приводит слова Сафонова RMC Sport.

После четырёх матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Брест» также заработал пять очков и располагается на