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Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Брестом» и свою игру «на ноль» в матче

Сафонов прокомментировал победу «ПСЖ» над «Брестом» и свою игру «на ноль» в матче
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Российский голкипер Матвей Сафонов прокомментировал победу парижской команды над «Брестом» в матче 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2026/2027 (1:0). Игра прошла на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте. В качестве главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. Вратарь вышел в стартовом составе своей команды и отыграл «на ноль».

Франция — Лига 1 . 4-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 5'    

«Это очень важный результат, я очень рад, что мы не пропустили ни одного гола. Сегодня мы как команда довольны», — приводит слова Сафонова RMC Sport.

После четырёх матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Брест» также заработал пять очков и располагается на