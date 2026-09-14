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Корнеев раскритиковал «Краснодар» за игру с «Акроном», упомянув Кривцова и Ленини

Корнеев раскритиковал «Краснодар» за игру с «Акроном», упомянув Кривцова и Ленини
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Бывший футболист и тренер сборной России Игорь Корнеев высказался об игре «Краснодара» после того, как получил травму один из ключевых игроков команды — полузащитник Никита Кривцов. Напомним, в матче 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Краснодар» дома сыграл вничью с «Акроном» (1:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 8-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 1
Акрон
Тольятти
0:1 Марадишвили – 13'     1:1 Боселли – 88'    

«Игра была огненной. Такой грамотно защищающийся «Акрон» я давно не видел. Тем не менее, мы видим, насколько большая нервозность есть у «Краснодара», что они не забив