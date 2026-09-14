Корнеев раскритиковал «Краснодар» за игру с «Акроном», упомянув Кривцова и Ленини

Бывший футболист и тренер сборной России Игорь Корнеев высказался об игре «Краснодара» после того, как получил травму один из ключевых игроков команды — полузащитник Никита Кривцов. Напомним, в матче 8-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги «Краснодар» дома сыграл вничью с «Акроном» (1:1).

«Игра была огненной. Такой грамотно защищающийся «Акрон» я давно не видел. Тем не менее, мы видим, насколько большая нервозность есть у «Краснодара», что они не забив