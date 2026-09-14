«Было тяжело». Сафонов отреагировал на свой первый «сухой» матч за «ПСЖ» в новом сезоне

Российский голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов прокомментировал свой первый «сухой» матч за французский гранд в сезоне-2026/2027. Это произошло в матче 4-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» (1:0). Игра прошла на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте. Вратарь вышел в стартовом составе своей команды и совершил пять сейвов, не пропустив ни разу.

«Было тяжело. Все матчи здесь против «Бреста» проходят сложно. Думаю, я сыграл против них три раза до этого, и сегодняшний вечер стал для меня четвёртым матчем. «Брест» — это команда, которая всегда создаёт моменты и возможности для взятия ворот. Это наш первый «сухой» матч в сезоне, надеюсь, мы сможем продолжить в том же духе», — приводит слова Сафонова официальный сайт парижан.

В новом сезоне на счету Сафонова семь матчей во всех турнирах и девять пропущенных мячей. Матвей лишь раз смог сохранить ворота в неприкосновенности.