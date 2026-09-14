Тренер «Галатасарая» высказался о Батракове после первого результативного действия за клуб

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высказался о российском полузащитнике Алексее Батракове. Россиянин отметился результативной передачей в матче с «Коджаэлиспором» (1:0). Это его первое результативное действие за турецкий клуб.

«Я очень рад, что это игрок, который отлично действует в командной игре. Батраков участвует как в прессинге при атаке, так и выполняет свои оборонительные задачи. Он всегда доступен для передачи. Думаю, со временем он будет очень хорошо отражать это и на результате. Нам очень нравится этот игрок.

Он молодой футболист, ему ещё предстоит завершить физическое развитие. Думаю, после того как он адаптируется к команде и лиге, сможет показывать очень хороший футбол. Сегодня он снова очень быстро отдавал передачи Леау и Сане, помогая команде продвигаться вперёд. Он двигает команду вперёд», — приводит слова Бурука Forza Cimbom в социальной сети X.

В пяти турах Суперлиги «