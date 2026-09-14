«Сыграли хуже, чем в первых матчах». Луис Энрике высказался о первой победе «ПСЖ» в Лиге 1

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике поделился мыслями после победы своей команды в матче 4-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» (1:0). Это первая победа парижан в новом сезоне и первая встреча «на ноль».

«Это очень важная победа. Перед матчем мы уже знали, что нас ждёт тяжёлая и напряжённая игра, как это обычно бывает каждый раз, когда мы приезжаем сюда. Но сегодня мы начали встречу очень хорошо и смогли забить победный гол. Мне бы хотелось, чтобы у нас было больше контроля над игрой, но это было непросто. Во втором тайме мы допустили много ошибок, и пришлось очень тяжело. Думаю, мы сыграли хуже, чем в первых трёх матчах чемпионата, но, в отличие от тех игр, на этот раз мы увозим все три очка. Вот такой он, футбол», — приводит слова Энрике официальный сайт красно-синих.

После четырёх матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Брест» также зарабо