Матвей Сафонов стал лучшим игроком матча «Брест» — «ПСЖ» от Sofascore

Российский голкипер Матвей Сафонов получил лучшую оценку из всех игроков парижской команды от популярного статистического портала Sofascore за матч 4-го тура французской Лиги 1 сезона-2026/2027 с «Брестом». Игра прошла на стадионе «Франсис-Ле Бле» в Бресте. В качестве главного арбитра встречи выступил Вилли Делажо. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды гостей.

По данным источника, оценка Сафонова составляет 9,3. В топ-4 в составе «ПСЖ» вошли форварды Ферран Торрес (7,6) и Витинья (7,6), а также защитник Вильям Пачо (7,3) и форвард Усман Дембеле (7,3).