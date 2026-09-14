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Ферран Торрес прокомментировал первую победу «ПСЖ» в Лиге 1, где забил победный гол

Ферран Торрес прокомментировал первую победу «ПСЖ» в Лиге 1, где забил победный гол
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Ферран Торрес дал комментарий после матча 4-го тура французской Лиги 1 с «Брестом» (1:0). Форвард сборной Испании забил победный мяч и получил звание лучшего игрока встречи.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 5'    

«Это правда, что это был не наш лучший матч. Я думаю, мы проявили себя очень боевитыми, и, в конце концов, важно было добыть эту первую победу на поле, которое, как мы знали, будет сложным. Теперь у нас есть ещё одна неделя, чтобы отдохнуть и подготовиться к матчу в следующие выходные, который тоже для нас очень важен.
Мой гол? Для меня всегда важно помогать команде, независимо от того, сколько игрового времени решит дать мне тренер, и выполнять свою работу. Неважно, через голы, передачи или мои действия на поле», — приводит слова Торреса официальный сайт красно-синих.

После четырёх матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной