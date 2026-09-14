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«Нет вопросов». Тренер «ПСЖ» Луис Энрике – об игре голкипера Матвея Сафонова

«Нет вопросов». Тренер «ПСЖ» Луис Энрике – об игре голкипера Матвея Сафонова
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос об игре российского голкипера Матвея Сафонова в матче с «Брестом» (1:0) в чемпионате Франции. Всего футболисты «Бреста» нанесли 16 ударов по воротам Сафонова, но не смогли отправить мяч в сетку.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 5'    

— Несколько слов о Матвее Сафонове. Он сделал два очень хороших сейва. Что можете сказать о нём и его игре?
— Для меня здесь нет никаких вопросов: у меня три вратаря высокого уровня, и я очень доволен тем, что он делает. Но я жду гораздо большего от всех игроков, без каких-либо исключений.

Важно понимать, что мы — «Пари Сен-Жермен», и в такой команде нужно постоянно совершенствоваться. И, как правило, если ты проводишь такой матч и допускаешь подобные ошибки, то не выигрываешь, — приводит слова Энрике Culturepsg.

После четырёх матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Брест» также заработал пять очков и располагается на девятой строчке.