«Нет вопросов». Тренер «ПСЖ» Луис Энрике – об игре голкипера Матвея Сафонова

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос об игре российского голкипера Матвея Сафонова в матче с «Брестом» (1:0) в чемпионате Франции. Всего футболисты «Бреста» нанесли 16 ударов по воротам Сафонова, но не смогли отправить мяч в сетку.

— Несколько слов о Матвее Сафонове. Он сделал два очень хороших сейва. Что можете сказать о нём и его игре?

— Для меня здесь нет никаких вопросов: у меня три вратаря высокого уровня, и я очень доволен тем, что он делает. Но я жду гораздо большего от всех игроков, без каких-либо исключений.

Важно понимать, что мы — «Пари Сен-Жермен», и в такой команде нужно постоянно совершенствоваться. И, как правило, если ты проводишь такой матч и допускаешь подобные ошибки, то не выигрываешь, — приводит слова Энрике Culturepsg.

После четырёх матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Брест» также заработал пять очков и располагается на девятой строчке.