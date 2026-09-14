«Матч на уровне XXL». Footmercato – об игре Сафонова с «Брестом»

Издание Footmercato оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 4-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (1:0).

«Если «ПСЖ» удалось уехать со стадиона «Франсис Ле Бле» без пропущенных мячей, то в первую очередь благодаря своему вратарю. Испытывающий трудности с начала сезона россиянин совершил несколько отличных сейвов, в том числе очень эффектно выручил команду перед перерывом (37-я минута).

Также он сделал впечатляющий сейв в броске у ног Думбия (57-я минута), а затем в концовке матча совершил ещё одно рефлекторное спасение после удара Мбупа (88-я минута). Матч на уровне XXL».

Всего футболисты «Бреста» нанесли 16 ударов по воротам Сафонова, но не смогли отправить мяч в сетку.