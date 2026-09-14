Ямаль – о «ЗМ»: есть только два лучших игрока, но в этом году награда должна достаться мне

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль ответил на вопрос о том, кто должен получить «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/2026.

«Кому бы я отдал «Золотой мяч»? Если честно, думаю, что, возможно, в мире есть только два лучших игрока, но в этом году награда должна достаться мне. Для меня Килиан Мбаппе и я — два лучших игрока в мире, и любой, кто смотрит матчи, это понимает», — приводит слова Ямаля Goal.

По итогам минувшего сезона Ямаль в составе «Барселоны» выиграл Примеру. В составе сборной Испании 19-летний вингер завоевал золото чемпионата мира.

Победителей объявят на церемонии вручения «Золотого мяча» 26 октября в Лондоне.