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Жедсон Фернандеш, Луис Энрике и Хиль — в сборной 8-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

Жедсон Фернандеш, Луис Энрике и Хиль — в сборной 8-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» определил символическую сборную 8-го тура Альфа-Банк РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Спартака» — два футболиста. По одному представителю у «Оренбурга», «Крыльев Советов», «Динамо», «Акрона», «Ахмата», «Рубина», «Факела», «Зенита» и «Балтики». Тренером символической сборной мы выбрали Сергея Семака («Зенит»).

Вратарь: Богдан Овсянников («Оренбург»).

Защитники: Хуан Касерес («Динамо» Москва), Родригу Эшковал («Акрон»), Калиду Сидибе («Ахмат»), Андерсон Арройо («Рубин»).

Полузащитники: Пабло Солари («Спартак»), Равиль Нетфуллин («Факел»), Жедсон Фернандеш («Спартак»), Луис Энрике («Зенит»).

Нападающие: Владислав Шитов («Крылья Советов»), Брайан Хиль («Балтика»).

Главный тренер: Сергей Семак («Зенит»).

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