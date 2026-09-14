«Монструозная игра». Le Parisien — о первом «сухом» матче Сафонова в сезоне за «ПСЖ»

Популярное французское издание Le Parisien оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 4-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (1:0).

«Сафонов. Оценка — 8/10. Монструозная игра, с шестью сейвами. Он, наконец, оформляет «сухой» матч!

Быстро вступив в игру после ударов Ажорка (7-я минута) и Мбупа (10-я), он выдал невероятный сейв на добивании после удара последнего в ближний угол — мяч шёл под перекладину, но был переведён на угловой (39-я). Его своевременный выход из ворот вынудил Думбию пробить в штангу (50-я), а затем он снова спас команду, среагировав на удар головой от игрока «Бреста» под номером 23 (58-я). Свой великолепный перформанс Сафонов завершил финальным сейвом перед ударом Мбупа (87-я)», — говорится в статье на сайте.

Всего футболисты «Бреста» нанесли 16 ударов по воротам Сафонова, но не смогли отправить мяч в сетку.