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«Монструозная игра». Le Parisien — о первом «сухом» матче Сафонова в сезоне за «ПСЖ»

«Монструозная игра». Le Parisien — о первом «сухом» матче Сафонова в сезоне за «ПСЖ»
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Популярное французское издание Le Parisien оценило игру российского голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 4-го тура чемпионата Франции с «Брестом» (1:0).

Франция — Лига 1 . 4-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 5'    

«Сафонов. Оценка — 8/10. Монструозная игра, с шестью сейвами. Он, наконец, оформляет «сухой» матч!

Быстро вступив в игру после ударов Ажорка (7-я минута) и Мбупа (10-я), он выдал невероятный сейв на добивании после удара последнего в ближний угол — мяч шёл под перекладину, но был переведён на угловой (39-я). Его своевременный выход из ворот вынудил Думбию пробить в штангу (50-я), а затем он снова спас команду, среагировав на удар головой от игрока «Бреста» под номером 23 (58-я). Свой великолепный перформанс Сафонов завершил финальным сейвом перед ударом Мбупа (87-я)», — говорится в статье на сайте.

Всего футболисты «Бреста» нанесли 16 ударов по воротам Сафонова, но не смогли отправить мяч в сетку.

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