Луис Энрике высказался о ситуации с травмой Хакими, не доигравшего матч Лиги 1

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о состоянии защитника красно-синих Ашрафа Хакими после победы над «Брестом» (1:0) в матче 4-го тура французской Лиги 1. Марокканец был заменён на 39-й минуте.

«Пока не знаю, насколько серьёзна травма. Увидим, что произошло после медицинского обследования. Пока ничего серьёзного, но повреждение есть», — приводит слова Энрике издание L’Équipe.

После четырёх матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Брест» также заработал пять очков и располагается на девятой строчке. Всего на счету Хакими в текущем сезоне семь матчей и нет результативных действий.