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Луис Энрике высказался о ситуации с травмой Хакими, не доигравшего матч Лиги 1

Луис Энрике высказался о ситуации с травмой Хакими, не доигравшего матч Лиги 1
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике высказался о состоянии защитника красно-синих Ашрафа Хакими после победы над «Брестом» (1:0) в матче 4-го тура французской Лиги 1. Марокканец был заменён на 39-й минуте.

Франция — Лига 1 . 4-й тур
13 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Брест
Брест
Окончен
0 : 1
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 5'    

«Пока не знаю, насколько серьёзна травма. Увидим, что произошло после медицинского обследования. Пока ничего серьёзного, но повреждение есть», — приводит слова Энрике издание L’Équipe.

После четырёх матчей в чемпионате Франции «ПСЖ» набрал пять очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Брест» также заработал пять очков и располагается на девятой строчке. Всего на счету Хакими в текущем сезоне семь матчей и нет результативных действий.

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